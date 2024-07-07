Батиров заявил, что будет уважать олимпийских чемпионов Парижа, несмотря на отсутствие россиян

Двукратный олимпийский чемпион Мавлет Батиров рассказал, как будет относиться к иностранным борцам, ставшим олимпийскими чемпионами в отсутствие российских спортсменов.

«Победы бывают разные. Кто-то может отказаться из-за травмы, кто-то может просто не поехать. Понятное дело, что борцы из России всегда были фаворитами Олимпийских игр, но эти ребята тоже много работали. Поэтому, скажу вам так: победа есть победа. Не хочу говорить, что они будут радоваться нашему отказу, но с другой стороны им будет проще, потому что соперников станет меньше», — приводит слова Батирова MMA.Metaratings.ru.

6 июля Федерация спортивной борьбы России сообщила, что отечественные атлеты не поедут на Игры в Париже.