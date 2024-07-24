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Париж-2024

Сегодня, 23:00

Боец UFC из Дагестана Мокаев хочет выступить на Олимпиаде

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Мухаммад Мокаев.
Фото Global Look Press
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Британский боец UFC дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев в будущем хочет выступить на Олимпиаде по вольной борьбе, представляя сборную Англии.

«Хотел бы. Если бы так рано не попал в UFC, то хотел бы попасть на Олимпиаду. Получилось так, что в юном возрасте получилось попасть в UFC. Думаю, у меня есть все шансы выступать за сборную Англии», — сказал Мокаев «СЭ».

Свой следующий поединок 23-летний Мокаев проведет на турнире UFC 304, который пройдет 27 июля в Манчестере. Его соперником станет боец из Анголы Манел Капе.

Олимпиада
Мухаммад Мокаев
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