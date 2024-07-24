Боец UFC из Дагестана Мокаев хочет выступить на Олимпиаде

Британский боец UFC дагестанского происхождения Мухаммад Мокаев в будущем хочет выступить на Олимпиаде по вольной борьбе, представляя сборную Англии.

«Хотел бы. Если бы так рано не попал в UFC, то хотел бы попасть на Олимпиаду. Получилось так, что в юном возрасте получилось попасть в UFC. Думаю, у меня есть все шансы выступать за сборную Англии», — сказал Мокаев «СЭ».

Свой следующий поединок 23-летний Мокаев проведет на турнире UFC 304, который пройдет 27 июля в Манчестере. Его соперником станет боец из Анголы Манел Капе.