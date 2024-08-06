Борьба на Олимпиаде 2024: смотреть трансляцию соревнований 6 августа

Сегодня, 11:30
6 августа, на Олимпиаде в Париже состоятся соревнования по вольной борьбе среди женщин и греко-римской борьбе среди мужчин. Публикуем расписание состязаний. Время начала — московское.
12.00 Женщины, до 68 кг. Утешительный раунд
12.30 Женщины, до 50 кг. 1/8 финала
13.50 Женщины, до 50 кг. 1/4 финала
19.55 Женщины, до 50 кг. 1/2 финала
21.50 Женщины, до 68 кг. Финальная стадия
12.00 Мужчины, до 60 кг. Утешительный раунд
Мужчины, до 130 кг. Утешительный раунд
12.30 Мужчины, до 77 кг. 1/8 финала
Мужчины, до 97 кг. 1/8 финала
13.50 Мужчины, до 77 кг. 1/4 финала
Мужчины, до 97 кг. 1/4 финала
19.15 Мужчины, до 77 кг. 1/2 финала
Мужчины, до 97 кг. 1/2 финала
20.30 Мужчины, до 60 кг. Финальная стадия
21.05 Мужчины, до 130 кг. Финальная стадия
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке соревновательного дня Олимпиады-2024. В России федеральные телеканалы не показывают Олимпийские игры в Париже. Трансляцию матча можно смотреть бесплатно на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) после регистрации.
Полное расписание соревнований по волейболу в Париже-2024 читайте в специальном разделе на нашем сайте.