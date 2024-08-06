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Борьба вольная

Париж-2024

Сегодня, 11:30

Борьба на Олимпиаде 2024: смотреть трансляцию соревнований 6 августа

Соревнования по вольной и греко-римской борьбе на Олимпиаде пройдут 6 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Золотая медаль Олимпиады-2024 в Париже.
Фото AFP
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6 августа, на Олимпиаде в Париже состоятся соревнования по вольной борьбе среди женщин и греко-римской борьбе среди мужчин. Публикуем расписание состязаний. Время начала — московское.

Вольная борьба

12.00 Женщины, до 68 кг. Утешительный раунд

12.30 Женщины, до 50 кг. 1/8 финала

13.50 Женщины, до 50 кг. 1/4 финала

19.55 Женщины, до 50 кг. 1/2 финала

21.50 Женщины, до 68 кг. Финальная стадия

Греко-римская борьба

12.00 Мужчины, до 60 кг. Утешительный раунд

Мужчины, до 130 кг. Утешительный раунд

12.30 Мужчины, до 77 кг. 1/8 финала

Мужчины, до 97 кг. 1/8 финала

13.50 Мужчины, до 77 кг. 1/4 финала

Мужчины, до 97 кг. 1/4 финала

19.15 Мужчины, до 77 кг. 1/2 финала

Мужчины, до 97 кг. 1/2 финала

20.30 Мужчины, до 60 кг. Финальная стадия

21.05 Мужчины, до 130 кг. Финальная стадия

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке соревновательного дня Олимпиады-2024. В России федеральные телеканалы не показывают Олимпийские игры в Париже. Трансляцию матча можно смотреть бесплатно на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК) после регистрации.

Полное расписание соревнований по волейболу в Париже-2024 читайте в специальном разделе на нашем сайте.

Олимпиада
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