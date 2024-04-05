Садулаев назвал неожиданным запрет на участие в отборе на Олимпиаду в Париже

Российский борец Абдулрашид Садулаев отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) запретить ему принять участие в лицензионном турнире в Баку.

«Да, это несправедливо и во многом неожиданно. Отсев российских спортсменов, не соответствующих требованиям МОК, начался еще в прошлом году, и тогда я не попал в черный список и смог выступить на чемпионате мира. Казалось, ко мне уже не должно быть претензий, и тут началось, как будто решили устроить охоту за мной, причем не объявив сразу, что меня не хотят видеть на международных соревнованиях», — цитирует Садулаева ТАСС.

4 апреля комиссия Объединенного мира борьбы (UWW) отстранила Садулаева от участия в лицензионном турнире, который пройдет с 5 по 7 апреля в Баку.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер выступила с критикой в адрес спортсменов, которые планируют принять участие в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе, назвах их «командой бомжей».

Спортсмены из России и Белоруссии допущены к участию в Олимпийских играх-2024 в индивидуальном нейтральном статусе и при соблюдении ряда жестких критериев. Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.