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Париж-2024

9 августа, 23:03

Борец из Молдовы Никитина стала серебряным призером Олимпийских игр в Париже

Алина Савинова
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Молдавская спортсменка Анастасия Никитина завоевала серебро на соревнованиях по вольной борьбе на Олимпиаде в Париже в категории до 57 кг.

В финале 25-летняя борец уступила японке Цугуми Сакураи со счетом 0:6.

Бронзовые медали достались американке Хелен Марулис, которая в матче за 3-е место победила Ханну Фэй Тейлор из Канады (4:0), и китаянке Хонг Кэсинь, оказавшейся сильнее Джулии Пенальбер из Бразилии (10:0).

Вольная борьба

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

до 57 кг

Финал

Цугуми Сакураи (Япония) — Анастасия Никита (Молдавия) — 6:0

Матч за 3-е место

Ханна Фэй Тейлор (Канада) — Хелен Марулис (США) — 0:4

Джулия Пенальбер (Бразилия) — Хонг Кэсинь (Китай) — 0:10

«Champ-de-Mars Arena».

Источник: Медальный зачет Олимпийских игр в Париже
Бокс
Олимпиада
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