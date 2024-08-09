Борец из Молдовы Никитина стала серебряным призером Олимпийских игр в Париже

9 августа, 23:03
Молдавская спортсменка Анастасия Никитина завоевала серебро на соревнованиях по вольной борьбе на Олимпиаде в Париже в категории до 57 кг.
В финале 25-летняя борец уступила японке Цугуми Сакураи со счетом 0:6.
Бронзовые медали достались американке Хелен Марулис, которая в матче за 3-е место победила Ханну Фэй Тейлор из Канады (4:0), и китаянке Хонг Кэсинь, оказавшейся сильнее Джулии Пенальбер из Бразилии (10:0).
Вольная борьба
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
до 57 кг
Финал
Цугуми Сакураи (Япония) — Анастасия Никита (Молдавия) — 6:0
Матч за 3-е место
Ханна Фэй Тейлор (Канада) — Хелен Марулис (США) — 0:4
Джулия Пенальбер (Бразилия) — Хонг Кэсинь (Китай) — 0:10
«Champ-de-Mars Arena».