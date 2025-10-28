Борец Садулаев планирует выступить на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе

Борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев намерен выступить на Олимпийских играх 2028 года.

Об этом он рассказал на встрече со студентами Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС).

«Пока план выступить есть», — приводит слова спортсмена со встречи со студентами РАНХиГС ТАСС.

29-летний россиянин является двукратным олимпийским чемпионом и шестикратным чемпионом мира.

Летние Олимпийские игры 2028 года пройдут с 14 по 30 июля в Лос-Анджелесе.