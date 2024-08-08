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Париж-2024

Сегодня, 10:38

Садулаев: «Я должен был сейчас быть в Париже, но из-за каких-то людей в костюмах этого не произошло»

Давид Хачатрян
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Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев поделился эмоциями из-за пропущенной Олимпиады в Париже.

«07.08.2021. В этот день я во второй раз завоевал золото Олимпийских игр. Эта победа была моей мечтой и целью еще с августа 2016-го. А сойдя с пьедестала в Токио, я поставил перед собой новую высокую планку и до последнего делал все от себя зависящее, чтобы достичь ее. Усердные тренировки, литры пота и крови, серьезные травмы и борьба с самим собой. Весь мой тяжелый путь длиной в более чем 20 лет вдребезги разбило одно решение... Я должен был сейчас быть в Париже и настраиваться на главный старт своей жизни, но из-за каких-то людей в костюмах этого не произошло. В любом случае я благодарен Всевышнему за то, как он распорядился моей судьбой. Значит, в этом есть для меня благо», — написал Садулаев в соцсетях.

Российские борцы, как и многие другие спортсмены из России, были отстранены от участия в Олимпийских играх в Париже.

Олимпиада
Абдулрашид Садулаев
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