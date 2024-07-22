Чемпион Европы Нухкадиев поделился мнением о допуске Кадимагомедова на Олимпиаду в Париже

Чемпион Европы по вольной борьбе Мурад Нухкадиев рассказал, что думает об информации о допуске серебряного призера Игр в Токио Магомедхабиба Кадимагомедова к участию в Олимпиаде в Париже.

«Новость о допуске Кадимагомедова была приятной, как будто какое-то чудо свершилось. Хочется отметить его большое желание. Он был главным человеком, который настоял на том, чтобы составить юридическую апелляцию в МОК. Нужно отметить работу Федерации борьбы Белоруссии, которая не опустила руки и с помощью юристов добилась своего. У Кадимагомедова есть шанс завоевать олимпийскую медаль. На этой Олимпиаде будут бороться несколько чемпионов России: Чермен Валиев, Хетаг Цаболов, Разамбек Жамалов, Магомедхабиб Кадимагомедов», — цитирует Нухкадиева MMA.Metaratings.ru.

30-летний спортсмен является чемпионом Европы-2020 и серебряным призером Олимпийских игр в Токио. В 2020 году Кадимагомедов поменял спортивное гражданство с российского на белорусское.