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Сегодня, 19:38

Допущенная к Олимпиаде россиянка Чумикова отказалась от участия в турнире

Алина Савинова
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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что россиянка Вероника Чумикова решила отказаться от участия в Олимпийских играх в Париже.

«Чумикова приняла решение не участвовать. Это ее право, ее мнение, ее позиция», — цитирует Мамиашвили ТАСС.

29-летняя Чумикова является чемпионкой и призером чемпионатов России по вольной борьбе, а также призером чемпионата Европы 2021 года.

15 июня МОК назвал имена первых 14 российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе.

Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены смогут выступить на соревнованиях в нейтральном статусе без флага и гимна. При этом россияне не допущены на церемонию открытия Игр и не будут учтены в медальном зачете.

Источник: ТАСС
Михаил Мамиашвили
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Мамиашвили заявил, что практически все борцы дали согласие на участие в Олимпиаде в нейтральном статусе