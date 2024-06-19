Допущенная к Олимпиаде россиянка Чумикова отказалась от участия в турнире

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что россиянка Вероника Чумикова решила отказаться от участия в Олимпийских играх в Париже.

«Чумикова приняла решение не участвовать. Это ее право, ее мнение, ее позиция», — цитирует Мамиашвили ТАСС.

29-летняя Чумикова является чемпионкой и призером чемпионатов России по вольной борьбе, а также призером чемпионата Европы 2021 года.

15 июня МОК назвал имена первых 14 российских спортсменов, допущенных на Олимпиаду в Париже в нейтральном статусе.

Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены смогут выступить на соревнованиях в нейтральном статусе без флага и гимна. При этом россияне не допущены на церемонию открытия Игр и не будут учтены в медальном зачете.