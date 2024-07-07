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Мехонцев: «Борцовский турнир на Олимпиаде без россиян будет неполноценным»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев прокомментировал отказ Федерации спортивной борьбы России от участия спортсменов в Олимпийских играх в Париже.

«Борцы поступили абсолютно правильно. Это очень сплоченная команда, достойные люди, которые жертвуют своими достижениями и подвигами на ковре ради своей команды. Они не размениваются на антироссийские условия МОК. Они не допустили нашего гиганта борьбы, лучшего бойца последнего десятилетия Абдулрашида Садулаева, который мог завоевать свою третью золотую олимпийскую медаль. Везти не самый сильный состав — это что игра в поддавки.

Борцовский турнир без России не будет полноценным. Ребята правильно решили, что не надо ехать туда, где над нами будут смеяться и издеваться. Соперничать можно только на уважении друг к другу», — приводит слова Мехонцева Vprognoze.ru.

6 июля руководство ФСБР приняло единогласное решение отказаться от поездки российских спортсменов на Олимпийские игры в Париж из-за недопуска до участия лидеров сборной страны.

Источник: Vprognoze.ru
Олимпиада
Сборная России по борьбе
Егор Мехонцев
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