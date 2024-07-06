Гаджиев оценил решение российских борцов бойкотировать Олимпиаду-2024

Президент бойцовского промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал решение Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) не ехать на Олимпийские игры-2024.

«Мы все стали заложниками ситуации. Это очень сложный вопрос. С одной стороны, можно было бы дать шанс ребятам, которые являются вторыми-третьими номерами сборной. А вдруг они завоюют золотые медали? Но, с другой стороны, многие из них не заслужили право участвовать в Олимпиаде. Поэтому большой несправедливости в том, что им запретили выступать на играх, нет. Многие же не были первыми номерами сборной. Не мы придумали эти санкции, поэтому имеем то, что имеем», — приводит слова Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. При этом российских атлетов не допустят на церемонию открытия Игр, также они не будут упомянуты в медальной таблице.