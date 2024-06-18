Гамзатов рассказал, что ему обидно за не допущенных к Олимпиаде лидеров россиян

Финалист Игр БРИКС по вольной борьбе Рамиз Гамзатов прокомментировал недопуск лидеров сборной России к участию в Олимпийских играх в Париже.

Имея шесть завоеванных олимпийских лицензий, россияне получили допуск лишь в четырех весовых категориях. Причем только в двух из них могут выступить лидеры.

«Обидно за ребят. Сколько они трудились, сколького добились, а их не пускают бороться. Очень обидно», — приводит ТАСС слова Гамзатова.

Еще в апреле МОК не допустил капитана сборной России по борьбе Абдулрашида Садулаева к лицензионному олимпийскому турниру.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.