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Париж-2024

Сегодня, 10:05

Гамзатов рассказал, что ему обидно за не допущенных к Олимпиаде лидеров россиян

Алина Савинова
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Финалист Игр БРИКС по вольной борьбе Рамиз Гамзатов прокомментировал недопуск лидеров сборной России к участию в Олимпийских играх в Париже.

Имея шесть завоеванных олимпийских лицензий, россияне получили допуск лишь в четырех весовых категориях. Причем только в двух из них могут выступить лидеры.

«Обидно за ребят. Сколько они трудились, сколького добились, а их не пускают бороться. Очень обидно», — приводит ТАСС слова Гамзатова.

Еще в апреле МОК не допустил капитана сборной России по борьбе Абдулрашида Садулаева к лицензионному олимпийскому турниру.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.

Источник: ТАСС
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