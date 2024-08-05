Глава Международной федерации борьбы: «Я не ожидал отказа России от Олимпиады»

Глава Международной федерации борьбы Ненад Лалович в разговоре с «СЭ» отреагировал на решении России не отправлять своих борцов на Олимпиаду в Париж.

«Я не ожидал решения России об отказе об Олимпиады, да я бы не очень хотел и говорить, что думал об этом. Решение было не за нами, а за российской федерацией. Мы сделали все что могли, чтобы россияне приехали. Остается только сказать, что мы работаем над тем, чтобы россияне соревновались на турнирах нашей федерации. Тогда уровень борьбы в России будет держаться так же высоко», — сказал Лалович «СЭ».

До Олимпиады были допущены спортсмены неосновного состава, но Федерация спортивной борьбы России в знак протеста против мер МОК отказалась отправлять борцов в Париж.