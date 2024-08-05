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Париж-2024

Сегодня, 15:45

Глава Международной федерации борьбы Лалович: «Нам очень жаль, что россиян нет на Олимпиаде»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Ненад Лалович.
Фото Global Look Press
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Глава Международной федерации борьбы Ненад Лалович прокомментировал «СЭ» отсутствие российских борцов на олимпийском турнире.

«Всем очень жаль, что на олимпийском турнире по борьбе нет российских спортсменов. Это повлияет на конкуренцию, на зрелищность, на то, как будут смотреть наш вид спорта. Я ожидаю от олимпийского турнира высокий уровень борьбы, но, конечно, нам не хватает здесь топовых россиян. Думаю, мы первый спорт, который вернул россиян на международные соревнования, начали с юниоров, кадетов. Но не на все мы можем повлиять, на новые вводные точно не можем», — признался Лалович в разговоре с «СЭ».

До Олимпиады были допущены спортсмены неосновного состава сборной, но Федерация спортивной борьбы России в знак протеста против мер МОК отказалась отправлять борцов в Париж.

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