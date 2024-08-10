Грузин Петриашвили стал победителем Олимпиады по вольной борьбе

Грузинский борец вольного стиля Гено Петриашвили завоевал золото на Олимпийских играх в Париже в весовой категории до 125 кг.

В финале соревнования 30-летний спортсмен победил иранца Амира Хоссейна Заре со счетом 10:9. Петриашвили впервые выиграл олимпийское золото. На Играх в Токио в 2020 году он стал серебряным призером, а в Рио-де-Жанейро в 2016-м — бронзовым.

Матч за 3-е место выиграл Георгий Мешвилдишвили из Азербайджана, который оказался сильнее поляка Роберта Бараны (9:3).

Вольная борьба

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

до 125 кг

Финал

Амир Хоссейн Заре (Иран) — Гено Петриашвили (Грузия) — 9:10

«Champ-de-Mars Arena».