Индийская спортсменка оспорила в CAS недопуск в финал Олимпиады из-за перевеса в 100 г

Сегодня, 13:28
Индийская спортсменка Винеш Пхогат подала в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на решение об ее отстранении от участия в финале олимпийского турнира по вольной борьбе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу CAS.
29-летнюю спортсменку дисквалифицировали перед финалом Олимпийских игр по вольной борьбе в весовой категории до 50 кг за превышение лимита по весу на 100 г.
«Процедура продолжается, и заявительница подтвердила, что она добивается отмены оспариваемого решения и просит о награждении ее серебряной медалью», — говорится в заявлении CAS.
8 августа Пхогат объявила о завершении карьеры.
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