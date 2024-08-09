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Париж-2024

Сегодня, 13:28

Индийская спортсменка оспорила в CAS недопуск в финал Олимпиады из-за перевеса в 100 г

Игнат Заздравин
Корреспондент
Винеш Пхогат.
Фото Reuters
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Индийская спортсменка Винеш Пхогат подала в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на решение об ее отстранении от участия в финале олимпийского турнира по вольной борьбе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу CAS.

29-летнюю спортсменку дисквалифицировали перед финалом Олимпийских игр по вольной борьбе в весовой категории до 50 кг за превышение лимита по весу на 100 г.

«Процедура продолжается, и заявительница подтвердила, что она добивается отмены оспариваемого решения и просит о награждении ее серебряной медалью», — говорится в заявлении CAS.

8 августа Пхогат объявила о завершении карьеры.

Трагедия на Олимпиаде. Спортсменка из Индии лишилась медали из-за перевеса в 100 граммов

Олимпиада
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