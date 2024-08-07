Лайшев назвал справедливой дисквалификацию спортсменки из Индии за перевес в 100 граммов

Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о том, что спортсменку из Индии Винеш Пхогат дисквалифицировали перед финалом Олимпийских игр по вольной борьбе в весовой категории до 50 кг за превышение лимита на 100 граммов.

«Правила есть правила, и их надо соблюдать. Их никто не отменял, поэтому не нужно никому делать скидку, несмотря на то, что за человек, и из какой она страны. Правила должны быть для всех одинаковые, ведь это договоренность, которую всем нужно блюсти. Вообще, эта одна из проблем и сложностей борцовского мира. Ты часто гоняешь вес, и это давно известный момент, который всегда был, сколько существуют правила на борцовских соревнованиях: будь то вольная, греко-римская, дзюдо, самбо или бокс. Везде есть свои весовые категории», — сказал Лайшев «СЭ».

Новой соперницей американки Хильдебрандт стала Юснеслис Гузман Лопес из Кубы, проигравшая Пхогат в полуфинале. Финал пройдет 7 августа.

(Денис Сафронов)