Олимпийский чемпион Рамазанов: «Надеюсь, выиграю Игры-2028 в Лос-Анджелесе»

Болгарин Магомед Рамазанов в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями после победы на Олимпиаде-2024 в Париже.

В финальной схватке в весовой категории до 86 кг Рамазанов оказался сильнее иранца Хасана Язданичарати.

— Как финал? Не удивило, что с первых минут начались какие-то проблемы?

— Эта победа для меня была не такой радостной, потому что соперник был травмированный, как я понял. Не в полную силу боролся. Тяжело ему было, наверное, собраться из-за этого. А так он — легенда. Я рад, что разделил с ним ковер. Я ему сказал, что он — легенда. Я смотрел его схватки и всегда хотел попасться с ним. Те, кто с ним борется, обычно начинают защищаться, убегать назад — пассивничать. У меня уже несколько лет цель была пойти первым в атаку. Так и сделал. Доволен, что так получилось. Спасибо Всевышнему за то, что дал мне сил и терпения, успокоил мои нервы, собрал меня. Я рад, что завоевал золотую медаль. Я так счастлив, что даже не могу в это поверить.

— Узнавали, что в Болгарии дают за золотую медаль?

— Даже не интересовался. Не сомневаюсь, что мне что-то дадут. Очень много болгар, которые любят борьбу. Просто не представляю, за меня столько людей болеют! Не только в России, но и в Германии, Италии, где бы я ни был! Даже когда 4 года назад проиграл за выход в финал, столько людей написало! Они поддерживали, верили в меня. Очень благодарен всем.

— О чем мечтаете сейчас?

— Дальше тренироваться. Хочу выиграть чемпионат Европы, чемпионат мира. В 35 лет закончить. Таких прямо целей нет, честно говоря. Высшую цель я выполнил. Дальше буду выступать в свое удовольствие.

— Есть планы на Олимпиаду в Лос-Анджелесе?

— Надеюсь, попаду туда и выиграю.

Рамазанов до января 2022 года выступал за Россию, после чего сменил спортивное гражданство. Также на его счету серебро чемпионата Европы-2020 в Риме до 79 кг и золото Кубка мира-2019 в Якутске.