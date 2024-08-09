Рамазанов — о золоте Олимпиады-2024: «Даже не представляю, как счастлива моя семья»

Болгарский спортсмен Магомед Рамазанов прокомментировал завоеванное золото Игр-2024 в вольной борьбе в весовой категории до 86 кг.

— Что вы хотите сказать на болгарском?

— Благодарю всех!

— Какие планы, что будете делать после Олимпиады?

— Посмотрим, может, куда-то надо будет пойти, с кем-то встретиться. Основная цель — встретиться с моим личным тренером и с семьей. Даже не представляю, как они счастливы: моя мама, братья, сестры, которые проводят тяжелую жизнь, монотонную, грязную, чтобы я мог соревноваться. Они этого очень ждали. Надеюсь, этой медалью принесу комфорт в их жизни.

— Что для вас значит эта медаль?

— Все значит для меня! Эту медаль хотел мой отец. Я рад, что принес ему ее, хоть его нет с нами. Самое важное в жизни — семья, даже не эта медаль, а семья!

— Понравилась Олимпиада по организации?

— Конечно! Все было четко. Франция — не чужая для меня страна, потому что все ребята, которые выступают за их сборную — мои очень близкие друзья. Там есть и чеченцы, и марокканцы, и алжирцы. Четыре раза был в Париже. Они меня возили и в другие города, показывали все, с душой относились. Не могу сказать, что провел здесь плохо время. Никакого лицемерия с их стороны не было. Еще раз готов приехать к ним, помогать. Даже просто в гости.

Рамазанов до января 2022 года выступал за Россию, после чего сменил спортивное гражданство. Также на его счету серебро чемпионата Европы-2020 в Риме до 79 кг и золото Кубка мира-2019 в Якутске.