Мамиашвили отреагировал на включение Батирова в Зал славы

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о включении Мавлета Батирова в Зал славы «Объединенного мира борьбы».

«Он олимпийский чемпион и чемпион мира, так что нужно ли думать, достоин ли он оказаться в Зале славы? Комиссия принимала решение чисто прагматическое и в интересах развития спорта, без примеси наносных политических вещей», — сказал Мамиашвили «СЭ».

Батиров завоевал золотые медали на Олимпийских играх в 2004 и 2008 годах, выиграл чемпионаты мира и Европы в 2007 году.

Церемония включения россиянина состоится 5 августа в Доме борьбы в Париже перед стартом олимпийского турнира.

(Денис Сафронов)