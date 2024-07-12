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Париж-2024

Сегодня, 13:47

Мамиашвили о возможном участии Мамедова в Олимпиаде: «Неделю назад разговаривал с Шамилем. Он сказал, что будет серьезно думать»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Шамиль Мамедов.
Фото Пресс-служба United World Wrestling
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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал «СЭ» возможное участие борца вольного стиля Шамиля Мамедова в Олимпийских играх в Париже.

11 июля Мамедова включили в заявочные листы на Олимпиаду-2024.

«Пока имеем то, что имеем. Неделю назад я разговаривал с Шамилем. Он сказал, что будет серьезно думать, что ему делать. Выбор ему делать. Я же не могу ему навязать свою позицию. Он взрослый человек и прекрасно понимает, какие окончательные условия нам предложили. Я объяснил ему позицию Федерации, в связи с чем мы принимали решение. Он послушал и сказал, что будет принимать решение», — сказал Мамиашвили «СЭ».

6 июля Федерация спортивной борьбы России сообщила, что российские борцы, получившие приглашение от МОК, отказались участвовать в предстоящей Олимпиаде.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Сборная России по борьбе
Михаил Мамиашвили
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