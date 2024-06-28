Мамиашвили рассказал, что борцы из СССР были уверены в правильности бойкота Олимпиады-1984

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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что пропуск Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе стал мини-спортивной трагедией для советских борцов.
«Для меня и моих друзей по команде не было сомнений, мы были едины с нашей страной и нашим государством, — цитирует Мамиашвили ТАСС. — Обиды на политиков не было, хотя это можно назвать мини-спортивной трагедией. Мы считали, что было принято правильное решение, мы должны были быть вместе со своей страной в тот непростой период».
Когда Лос-Анджелес принимал Олимпиаду, Мамиашвили было 20 лет. Годом ранее он выиграл чемпионат мира и являлся одним из главных претендентов на золото Игр-1984, куда не смог поехать из-за объявленного Советским Союзом бойкота.