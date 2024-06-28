Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Борьба вольная

Олимпиада

Сегодня, 12:53

Мамиашвили рассказал, что борцы из СССР были уверены в правильности бойкота Олимпиады-1984

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что пропуск Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе стал мини-спортивной трагедией для советских борцов.

«Для меня и моих друзей по команде не было сомнений, мы были едины с нашей страной и нашим государством, — цитирует Мамиашвили ТАСС. — Обиды на политиков не было, хотя это можно назвать мини-спортивной трагедией. Мы считали, что было принято правильное решение, мы должны были быть вместе со своей страной в тот непростой период».

Когда Лос-Анджелес принимал Олимпиаду, Мамиашвили было 20 лет. Годом ранее он выиграл чемпионат мира и являлся одним из главных претендентов на золото Игр-1984, куда не смог поехать из-за объявленного Советским Союзом бойкота.

Источник: ТАСС
Сборная России по борьбе
Михаил Мамиашвили
1
0
Читайте также
Золотые серьги и черный корсет. Джорджина болеет за Криштиану на Евро
Английская газета The Telegraph в соцсетях назвала Льва Яшина Кайлом
Мужа блогера Блиновской объявили в розыск
Станкович одержал первую победу, клуб не ставит задачу чемпионства. Что происходит в «Спартаке»
Байден счел хорошим свое выступление на дебатах с Трампом
Белоусов поручил Генштабу предложить меры из-за дронов США над Черным морем
Популярное видео
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Сидаков: «Мамиашвили сказал, что шансов выступить на Олимпиаде очень мало»