Мамиашвили рассказал, что борцы из СССР были уверены в правильности бойкота Олимпиады-1984

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что пропуск Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе стал мини-спортивной трагедией для советских борцов.

«Для меня и моих друзей по команде не было сомнений, мы были едины с нашей страной и нашим государством, — цитирует Мамиашвили ТАСС. — Обиды на политиков не было, хотя это можно назвать мини-спортивной трагедией. Мы считали, что было принято правильное решение, мы должны были быть вместе со своей страной в тот непростой период».

Когда Лос-Анджелес принимал Олимпиаду, Мамиашвили было 20 лет. Годом ранее он выиграл чемпионат мира и являлся одним из главных претендентов на золото Игр-1984, куда не смог поехать из-за объявленного Советским Союзом бойкота.