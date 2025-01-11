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Сегодня, 14:45

Мамиашвили: «Начинается олимпийское четырехлетие, придется наверстывать. Задач масса»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о судьбе российского спорта.

«Начинается олимпийское четырехлетие. Здесь бы создать все условия для ребят, чтобы национальные сборные могли достойно представлять страну. Задачи, которые поставил министр спорта — и он же недавно избранный глава ОКР — Михаил Дегтярев: реализовать ту повестку, которую он озвучил. Первое — международная повестка, афилированность и возможность участия сборных команд России во всех мероприятиях. И, естественно, соответствовать уровню.

Были непростые четыре года в особенности для российского спорта. Это вопрос пандемии, плюс совершенно диких и безосновательных ограничений. Поэтому, конечно, не без потерь мы вышли. Придется наверстывать. Задач масса еще, если честно», — сказал Мамиашвили «СЭ».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил о сближении позиций между российской стороной и Международным олимпийским комитетом (МОК) в вопросе условий допуска спортсменов из России на турниры.

Олимпиада
Сборная России по борьбе
Михаил Мамиашвили
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