Мамиашвили — об отказе борцов от Олимпиады-2024: «Спортсмены приняли решение с огромным сожалением»

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассказал «СЭ» о реакции спортсменов на решение отказаться от участия в Олимпиаде-2024.

«Спортсмены приняли это решение с огромным сожалением, как и любой другой нормальный человек. Годы тренировок и желания представить свою фамилию, свою страну... У них здоровые и нормальные амбиции, они имеют право на реализацию. Борцы — трудолюбивые спортсмены, для них первично быть со своей страной и своим президентом. Сегодня преференции даются не тем людям, которые создавали целые эпохи в спорте. Забываются имена, которые вписаны золотыми буквами в историю борьбы. Отдается предпочтение сиюминутному политическому давлению», — сказал Мамиашвили «СЭ».

МОК пригласил на Олимпийские игры 10 российских борцов: Начына Монгуша, Шамиля Мамедова, Арслана Багаева, Абдуллу Курбанова, Алана Остаева (все — вольная борьба), Магомеда Муртазалиева (греко-римская борьба), Наталью Малышеву, Алину Касабиеву и Елизавету Петлякову (все — женская борьба).

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. При этом российских атлетов не допустят на церемонию открытия Игр, также они не будут упомянуты в медальной таблице.