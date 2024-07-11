Мамиашвили — об участии Мамедова в Играх-2024: «Еще пара дней, и все решится»

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал «СЭ» возможное участие борца вольного стиля Шамиля Мамедова в Олимпийских играх в Париже.

11 июля Мамедова включили в заявочные листы на Олимпиаду-2024.

«Пока окончательной информации, поедет ли Мамедов на Игры, нет. Пока неясно. Еще пара дней, и все решится», — сказал Мамиашвили «СЭ».

6 июля Федерация спортивной борьбы России сообщила, что российские борцы, получившие приглашение от МОК, отказались участвовать в предстоящей Олимпиаде.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.