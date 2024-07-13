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Париж-2024

Сегодня, 21:31

МОК подтвердил, что борец Мамедов отклонил приглашение выступить на Олимпиаде в Париже

Алина Савинова
Шамиль Мамедов.
Фото Соцсети
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Международный олимпийский комитет (МОК) подтвердил информацию, что российский борец Шамиль Мамедов отказался от приглашения выступить на Олимпийских играх в Париже, сообщает RT.

6 июля Федерация спортивной борьбы России объявила об отказе россиян от участия в Олимпиаде-2024. Мамедов был единственным борцом, который принял приглашение. Однако 13-го числа стало известно, что спортсмен решил не ехать на Игры в связи с рецидивом травмы.

Мамедов выступает в весовой категории до 65 кг. Он является бронзовым призером чемпионата мира 2023 года, а также двухкратным чемпионом России.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах.

Источник: RT
Олимпиада
МОК
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