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Париж-2024

Сегодня, 21:36

МОК пригласил белорусского борца Кадимагомедова принять участие в Олимпиаде

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии сообщила, что борец вольного стиля Магомедхабиб Кадимагомедов получил приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) на Олимпиаду-2024.

В случае если Кадимагомедов согласится принять участие в Играх, он станет 17-м белорусским спортсменом, который выступит в Париже.

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30-летний спортсмен является чемпионом Европы-2020 и серебряным призером Олимпийских игр в Токио. В 2020 году Кадимагомедов поменял спортивное гражданство с российского на белорусское.

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МОК подтвердил, что борец Мамедов отклонил приглашение выступить на Олимпиаде в Париже