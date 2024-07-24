Боец UFC Мокаев: «Собирался в Париж, чтобы поддержать наших борцов. Теперь нет особого желания»

Непобежденный боец наилегчайшего веса UFC Мухаммад Мокаев в интервью «СЭ» заявил, что собирался лететь на Олимпиаду в Париж, чтобы поддержать сборную России по вольной борьбе.

— Вот-вот стартует Олимпиада в Париже. Сидаков, Абдулрашидов Угуев и остальные российские борцы не примут участие в этих Играх. Без них можно ли назвать Олимпиаду полноценной, если говорить про вольную борьбу? И будешь ли следить?

— Я собирался полететь [в Париж]. Сейчас вот думаю, наших ребят не пустили. Особого желания нет, если только поддержать наших ребят, которые будут бороться за другие страны.

На турнире UFC 304, который пройдет 27 июля в Манчестере, Мокаев проведет бой против Манела Капе.

На счету 23-летнего Мокаева 11 побед и 0 поражений.