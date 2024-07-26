Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Борьба вольная

Париж-2024

Сегодня, 21:32

Боец UFC Мокаев: «Федерация спортивной борьбы России не дает дорогу молодым спортсменам»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Боец наилегчайшего дивизиона UFC Мухаммад Мокаев задался вопросом о том, почему чемпиона России по вольной борьбе в весовой категории до 86 килограмм Ибрагима Кадиева не отправили на Олимпийские игры в Париж.

«Со мной был один спарринг партнер. В основном, все остальные были борцы вольного стиля. Ахмед Тажудинов, Ибрагим Кадиев, Ильяс Бекбулатов. Много спортсменов, которые готовятся на Олимпийские игры. Ибрагим Кадиев? Молодой парень, держит газ, скромный. Думаю, он далеко пойдет. Только видишь, ему дорогу не дают. Я имею в виду Федерацию спортивной борьбы России. Он же один из претендентов, кто мог попасть на Олимпиаду? Почему его не отправили?» — приводит слова Мокаева MMA.Metaratings.ru.

Вольная борьба на Олимпийских играх в Париже будет проходить с 5 по 11 августа. В начале июля десять российских борцов, получивших нейтральный статус, отказались от поездки на Олимпиаду в Париж.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Олимпиада
Мухаммад Мокаев
2
0
Читайте также
Американский академик раскритиковал организацию Олимпиады в Париже
Персонал отеля в Париже устроил забастовку перед открытием Олимпиады
Режим ЧС введен в Карабашском округе Челябинской области из-за прорыва дамбы
Семь российских звезд КХЛ без контрактов на новый сезон
Предварительной причиной пожара в доме в Ульяновске стал хлопок в квартире
Сменивший пол сын Илона Маска ответил на обвинения отца в обмане
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Глава международной федерации сожалеет об отсутствии российских борцов на Олимпиаде-2024