Боец UFC Мокаев: «Федерация спортивной борьбы России не дает дорогу молодым спортсменам»

Боец наилегчайшего дивизиона UFC Мухаммад Мокаев задался вопросом о том, почему чемпиона России по вольной борьбе в весовой категории до 86 килограмм Ибрагима Кадиева не отправили на Олимпийские игры в Париж.

«Со мной был один спарринг партнер. В основном, все остальные были борцы вольного стиля. Ахмед Тажудинов, Ибрагим Кадиев, Ильяс Бекбулатов. Много спортсменов, которые готовятся на Олимпийские игры. Ибрагим Кадиев? Молодой парень, держит газ, скромный. Думаю, он далеко пойдет. Только видишь, ему дорогу не дают. Я имею в виду Федерацию спортивной борьбы России. Он же один из претендентов, кто мог попасть на Олимпиаду? Почему его не отправили?» — приводит слова Мокаева MMA.Metaratings.ru.

Вольная борьба на Олимпийских играх в Париже будет проходить с 5 по 11 августа. В начале июля десять российских борцов, получивших нейтральный статус, отказались от поездки на Олимпиаду в Париж.