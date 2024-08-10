Борец вольного стиля Жамалов из Узбекистана выиграл золото в весовой категории до 74 кг

Сегодня, 21:16
Узбек Разамбек Жамалов выиграл золото в весовой категории до 74 кг на Олимпийских играх в Париже.
В финале он победил японца Даичи Такатани со счетом 5:0.
Бронзовым призером стал албанец Чермен Валиев, который был сильнее Виктора Рассадина из Таджикистана (6:2), и американец Кайл Дэйк, который победил Хетика Каболова из Сербии — 10:4.
Вольная борьба
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
до 74 кг
Финал
Даичи Такатани (Япония) — Разамбек Жамалов (Узбекистан) — 0:5
Матчи за бронзу
Чермен Валиев (Албания) — Виктор Рассадин (Таджикистан) — 6:2
Хетик Каболов (Сербия) — Кайл Дэйк (США) — 4:10
«Champ-de-Mars Arena».