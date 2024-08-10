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Париж-2024

Сегодня, 22:53

Японка Мотоки победила украинку Коляденко в матче за золото на Олимпиаде

Руслан Минаев
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Японка Сакура Мотоки победила украинку Ирину Коляденко в финале турнира по вольной борьбе в весовой категории до 62 кг на Олимпиаде в Париже.

Схватка завершилась со счетом 12:1 в пользу японки.

Бронзовые медали выиграли Айсулуу Тыныбекова (Киргизия) и Якоб Грейс Буллен (Норвегия).

Виктор Вембаньяма и&nbsp;Леброн Джеймс. Олимпиада-2024: Франция против США в баскетбольном финале. Онлайн-трансляция 10 августа

Вольная борьба

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

до 62 кг

Финал

Ирина Коляденко (Украина) — Сакура Мотоки (Япония) — 1:12

Матчи за бронзу

Айсулуу Тыныбекова (Киргизия) — Орхон Пуревдорж (Монголия) — 6:6 (победу Тыныбековой)

Якоб Грейс Буллен (Норвегия) — Ана Паула Годинес Гонсалес (Канада) — 11:0

«Champ-de-Mars Arena».

Источник: Медальный зачет Олимпиады-2024
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