Японка Мотоки победила украинку Коляденко в матче за золото на Олимпиаде

Сегодня, 22:53
Японка Сакура Мотоки победила украинку Ирину Коляденко в финале турнира по вольной борьбе в весовой категории до 62 кг на Олимпиаде в Париже.
Схватка завершилась со счетом 12:1 в пользу японки.
Бронзовые медали выиграли Айсулуу Тыныбекова (Киргизия) и Якоб Грейс Буллен (Норвегия).
Вольная борьба
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
до 62 кг
Финал
Ирина Коляденко (Украина) — Сакура Мотоки (Япония) — 1:12
Матчи за бронзу
Айсулуу Тыныбекова (Киргизия) — Орхон Пуревдорж (Монголия) — 6:6 (победу Тыныбековой)
Якоб Грейс Буллен (Норвегия) — Ана Паула Годинес Гонсалес (Канада) — 11:0
«Champ-de-Mars Arena».