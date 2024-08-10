Японка Мотоки победила украинку Коляденко в матче за золото на Олимпиаде

Японка Сакура Мотоки победила украинку Ирину Коляденко в финале турнира по вольной борьбе в весовой категории до 62 кг на Олимпиаде в Париже. Схватка завершилась со счетом 12:1 в пользу японки. Бронзовые медали выиграли Айсулуу Тыныбекова (Киргизия) и Якоб Грейс Буллен (Норвегия). Олимпиада-2024: Франция против США в баскетбольном финале. Онлайн-трансляция 10 августа Вольная борьба Париж (Франция) Олимпийские игры Женщины до 62 кг Финал Ирина Коляденко (Украина) — Сакура Мотоки (Япония) — 1:12 Матчи за бронзу Айсулуу Тыныбекова (Киргизия) — Орхон Пуревдорж (Монголия) — 6:6 (победу Тыныбековой) Якоб Грейс Буллен (Норвегия) — Ана Паула Годинес Гонсалес (Канада) — 11:0 «Champ-de-Mars Arena».