Бывший российский борец Тажудинов выиграл золото в вольной борьбе на Олимпиаде-2024гор

Сегодня, 14:29
Бывший российский борец вольного стиля Ахмед Тажудинов, представляющий Бахрейн, одержал победу в финальном поединке до 97 кг на Олимпийских играх-2024 в Париже.
В финале он победил грузина Гиви Матчарашвили со счетом 2:0. Тажудинов выиграл для Бахрейна первое в истории золото Игр в борьбе. 21-летний спортсмен выступает за эту страну с осени 2022 года.
Бронзовые медали Олимпиады завоевали представитель Азербайджана Магомедхан Магомедов, победивший Мураза Мчелидзе (Украины), и борец из Ирана Амирали Азарпира, который оказался сильнее Кайла Снайдера (США).
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию заключительного соревновательного дня парижских Игр.
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
до 97 кг
Матч за 3-е место
Мураз Мчелидзе (Украина) — Магомедхан Магомедов (Азербайджан) — 0:10
Амирали Азарпира (Иран) — Кайл Снайдер (США) — 4:1
Финал
Гиви Матчарашвили (Грузия) — Ахмед Тажудинов (Бахрейн) — 0:2