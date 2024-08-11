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Париж-2024

Сегодня, 14:29

Бывший российский борец Тажудинов выиграл золото в вольной борьбе на Олимпиаде-2024гор

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший российский борец вольного стиля Ахмед Тажудинов, представляющий Бахрейн, одержал победу в финальном поединке до 97 кг на Олимпийских играх-2024 в Париже.

В финале он победил грузина Гиви Матчарашвили со счетом 2:0. Тажудинов выиграл для Бахрейна первое в истории золото Игр в борьбе. 21-летний спортсмен выступает за эту страну с осени 2022 года.

Бронзовые медали Олимпиады завоевали представитель Азербайджана Магомедхан Магомедов, победивший Мураза Мчелидзе (Украины), и борец из Ирана Амирали Азарпира, который оказался сильнее Кайла Снайдера (США).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию заключительного соревновательного дня парижских Игр.

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

до 97 кг

Матч за 3-е место

Мураз Мчелидзе (Украина) — Магомедхан Магомедов (Азербайджан) — 0:10

Амирали Азарпира (Иран) — Кайл Снайдер (США) — 4:1

Финал

Гиви Матчарашвили (Грузия) — Ахмед Тажудинов (Бахрейн) — 0:2

Олимпиада
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