Японка Кагами Юка победила в вольной борьбе на Олимпиаде-2024 в весе до 76 кг

Сегодня, 15:27
Японская спортсменка Кагами Юка выиграла золото в соревновании по вольной борьбе на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
В финале в весовой категории до 76 кг японка одержала победу над американкой Кеннеди Алексис Блэйдс со счетом 3:1.
Бронзовые медали достались Милайми де ла Карид Марин Портиль из Кубы и Татьяне Рентерии Рентерии, выступающей за Колумбию.
Вольная борьба
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
до 76 кг
Финал
Кеннеди Алексис Блэйдс (США) — Кагами Юка (Япония) — 1:3
Матч за 3-е место
Женесис Росанжела Риско Вальдес (Эквадор) — Татьяна Рентерия Рентерия (Колумбия) — 1:2
Милайми де ла Карид Марин Портиль (Куба) — Айпери Медет (Киргизия) — 6:0
«Champ-de-Mars Arena».