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Париж-2024

Сегодня, 15:27

Японка Кагами Юка победила в вольной борьбе на Олимпиаде-2024 в весе до 76 кг

Алина Савинова
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Японская спортсменка Кагами Юка выиграла золото в соревновании по вольной борьбе на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

В финале в весовой категории до 76 кг японка одержала победу над американкой Кеннеди Алексис Блэйдс со счетом 3:1.

Бронзовые медали достались Милайми де ла Карид Марин Портиль из Кубы и Татьяне Рентерии Рентерии, выступающей за Колумбию.

Вольная борьба

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

до 76 кг

Финал

Кеннеди Алексис Блэйдс (США) — Кагами Юка (Япония) — 1:3

Матч за 3-е место

Женесис Росанжела Риско Вальдес (Эквадор) — Татьяна Рентерия Рентерия (Колумбия) — 1:2

Милайми де ла Карид Марин Портиль (Куба) — Айпери Медет (Киргизия) — 6:0

«Champ-de-Mars Arena».

Источник: Медальный зачет Олимпийских игр в Париже
Олимпиада
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