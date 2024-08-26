Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Борьба вольная

Париж-2024

Сегодня, 18:55

Победители и призеры Олимпиады-2024 из Дагестана получили премии до 5 миллионов рублей

Игнат Заздравин
Корреспондент
Магомед Рамазанов в редакции «СЭ».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

В Дагестане наградили уроженцев республики, ставших победителями и призерами Олимпиады-2024 в Париже, сообщается в Telegram-канале Федерации борьбы Дагестана.

Три уроженца Дагестана стали олимпийскими чемпионами по вольной борьбе на Играх в Париже: Разамбек Жамалов (выступал за Узбекистан), Ахмед Тажудинов (Бахрейн) и Магомед Рамазанов (Болгария). Они получили по 5 миллионов рублей.

Даурену Куруглиеву (Греция) и Магомедхану Магомедову (Азербайджан), завоевавшим бронзовые медали, вручили по 2 миллиона.

Источник: https://t.me/wrestdag_rd/13093
Олимпиада
6
Обсудить
Читайте также
Активы бывшего совладельца «Внешпромбанка» Беджамова арестованы
Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции
Стало известно о пленении издевавшегося над жителями Курской области боевика ВСУ
Почему беспредел судей постоянно оправдывают, но их атакуют все в РПЛ
Правительство России поддержало переименование Ростова
На Украине сообщили о повреждении энергообъектов в 15 областях
Популярное видео
СКА обыграл «Ак Барс» на предсезонном турнире
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
Тимур Билялов предпочел остаться в «Ак Барсе»
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
Как прошла презентация Евгения Кузнецова
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Дагестане подарили квартиру призеру Олимпиады, выступавшему за сборную Греции