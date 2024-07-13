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Париж-2024

Сегодня, 17:20

Российский борец Мамедов отказался от участия в Олимпиаде в Париже

Алина Савинова
Шамиль Мамедов.
Фото Соцсети
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Получивший допуск Международного олимпийского комитета (МОК) российский борец Шамиль Мамедов отказался от участия в Олимпийских играх в Париже, сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию спортивной борьбы России.

Ранее в пресс-службе МОК заявили, что 23-летний спортсмен принял приглашение на Олимпиаду. Мамедов — единственный российский борец, который собирался выступать на Играх-2024.

«Ситуация с участием борца Шамиля Мамедова в Олимпийских играх прояснилась. В субботу Мамедов принял окончательное решение о невозможности участия в Олимпиаде в связи с рецидивом травмы. О решении борец уведомил МОК», — заявили в федерации.

Мамедов выступает в весовой категории до 65 кг. Он является бронзовым призером чемпионата мира 2023 года, а также двухкратным чемпионом России.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. При этом российских атлетов не допустят на церемонию открытия Игр, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Источник: ТАСС
Олимпиада
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