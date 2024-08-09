Рамазанов признался, что сменил спортивное гражданство ради олимпийской медали

Магомед Рамазанов в разговоре с «СЭ» объяснил, почему решил сменить спортивное гражданство с российского на болгарское.

— Как так получилось, что вы выступаете за Болгарию?

— Мой брат за нее борется, тоже приносит медали. Уже принес медаль чемпионата мира, несколько медалей чемпионата Европы. Он тоже очень техничный и мощный борец. Надеюсь, что он себя очень сильно проявит в следующем олимпийском цикле. У него данные даже лучше, чем у меня. Когда он перешел, у меня были здесь знакомые и друзья, которые мне еще несколько лет назад говорили: «Переходи к нам». Тогда были какие-то моменты, и все затянулось. И вот в январе мне помогли знакомые болгары. В ускоренном процессе сделали паспорт, с января я начал выступать. Уже пятый или шестой мой турнир. Болгарский тренер, который тренировал моего брата, помог с документами. Ничего не было бы без моего личного тренера Вадима Алексеевича. Он сам — болгарин, который вырос в Молдавии и работает в Москве. Если бы не он, я бы шесть-семь лет назад оставил бы борьбу и никогда вы меня бы не знали как борца. Я благодарен ему. Он сделал все. Начиная с финансов, заканчивая психологией и тренировками — помогал всем! Также все тренеры московской школы «Трудовых резервов», где я провожу большое количество времени, город Астрахань, село Октябрьское, весь Дагестан, училище Олимпийского резерва в Хасавюрте... Где я только не тренировался — и в Германии, и везде — я всем благодарен! Даже тем, кто особо не был вовлечен в этот процесс. Каждый человек, который мне принес даже какой-то минимум — это уже для важно для меня. Знания копятся понемногу. Даже если кто-то мне просто сказал: «Удачи тебе» — это уже принесло мне пользу. Я всем благодарен. Нет тех, на кого я зол. Нет людей, которых ненавижу. Всем благодарен, даже тем, кто болеет против меня, потому что они тоже дают мотивацию. Это дает мне злость, чтобы доказать, что я не «мешок».

— Можно сказать, что ради этого момента вы меняли гражданство?

— Ради олимпийской медали. Двойное гражданство, как высшее образование, помогает не потеряться в жизни. Чем больше у тебя знаний и возможностей, тем больше ты интересен в этом мире. Этот мир — джунгли. Если ты слабо себя ведешь, тебя сожрут. Если будешь достойно двигаться и не бояться ничего, то никогда не потеряешься. Главное — не пить, не употреблять всякие вещи, которые затуманивают разум, потому что это портит мотивацию и ломает дух.

В пятницу, 9 августа, Рамазанов стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 86 кг. В решающей схватке 31-летний спортсмен победил иранца Хасана Язданичарати.