Россиянки Соколова и Малышева завоевали лицензии на Олимпийские игры в Париже

Россиянки Надежда Соколова и Наталья Малышева вышли в финал турнира в Баку в женской борьбе и завоевали олимпийские лицензии.

В полуфинальной схватке в категории до 50 кг Соколова одержала победу над немкой Анастасией Блейвас, а Малышева в категории до 53 кг одолела Марию Преволараки из Греции.

5 апреля лицензии для участия в Олимпиаде в Париже для сборной России завоевали борцы греко-римского стиля Милад Алирзаев и Сергей Семенов.

Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортсмены выступят в Париже только в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.