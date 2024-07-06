Российские борцы отказались от участия в Олимпиаде-2024

Российские борцы, получившие приглашение от МОК, не поедут на Олимпиаду в Париже, сообщает ТАСС.

Отмечается, что решение было принято исполкомом Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), тренерским штабом команд и спортсменами, получившими индивидуальные приглашения на Игры.

МОК пригласил на Олимпийские игры 10 российских борцов: Начына Монгуша, Шамиля Мамедова, Арслана Багаева, Абдуллу Курбанова, Алана Остаева (все — вольная борьба), Магомеда Муртазалиева (греко-римская борьба), Наталью Малышеву, Алину Касабиеву и Елизавету Петлякову (все — женская борьба).

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. При этом российских атлетов не допустят на церемонию открытия Игр, также они не будут упомянуты в медальной таблице.