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Париж-2024

Сегодня, 15:04

Российско-албанский борец Валиев свалил ограждение в микст-зоне на Олимпиаде и назвал судей продажными

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Чермен Валиев (слева) в поединке с Разамбеком Джамаловым.
Фото AFP
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Российский борец Чермен Валиев после поражения в четвертьфинальной схватке на Олимпиаде от еще одного экс-россиянина Разамбека Джамалова (Узбекистан) остался недоволен судейством. Поединок закончился со счетом 5:6, арбитры присудили решающий балл Джамалову на последней секунде.

Проходя по микст-зоне, Валиев свалил одно из металлических заграждений, а корреспонденту «СЭ» сказал:

— Не знаю, что произошло, посмотрите. Судьи продажные! — на эмоциях сказал Валиев.

Валиев еще может взять бронзу на соревнованиях через утешительные схватки.

Олимпиада
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