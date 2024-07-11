Российского борца Мамедова включили в заявочные листы олимпийского турнира

Российский борец вольного стиля Шамиль Мамедов включен в заявочные листы на Олимпиаду-2024, которая пройдет в Париже, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт Объединенного мира борьбы (UWW).

6 июля Федерация спортивной борьбы России сообщила об отказе российских борцов от участия в Олимпийских играх. Мамедов стал единственным борцом, который принял приглашение.

В декабре 2023-го МОК допустил россиян к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. При этом российских атлетов не допустят на церемонию открытия Игр, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.