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Париж-2024

Сегодня, 15:20

Российского борца Мамедова включили в заявочные листы олимпийского турнира

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский борец вольного стиля Шамиль Мамедов включен в заявочные листы на Олимпиаду-2024, которая пройдет в Париже, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт Объединенного мира борьбы (UWW).

6 июля Федерация спортивной борьбы России сообщила об отказе российских борцов от участия в Олимпийских играх. Мамедов стал единственным борцом, который принял приглашение.

В декабре 2023-го МОК допустил россиян к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. При этом российских атлетов не допустят на церемонию открытия Игр, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: РИА «Новости»
Олимпиада
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