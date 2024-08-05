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Париж-2024

Сегодня, 16:05

Руководитель Международной федерации борьбы анонсировал ужесточение правил смены гражданства

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Глава Международной федерации борьбы Ненад Лалович в разговоре с «СЭ» рассказал, что организация будет ограничивать переходы между сборными.

«В отношении этого будем действовать гораздо более жестко и ограничивать переходы. Мы хотим стать внимательнее в этом вопросе. Например, россияне, которые сменили спортивное гражданство, сильно подняли уровень борьбы в своих новых странах и в мире в целом. Но пришло время, чтобы эти страны рассчитывали на себя и воспитывали своих спортсменов, а не только брали их со стороны», — заявил Лалович.

В олимпийском турнире по борьбе россияне выступают за два десятка сборных, в том числе за Сербию, Албанию, Бахрейн и другие.

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