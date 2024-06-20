Свищев о замене фотографии с Садулаевым: «К сожалению, МОК не справляется с тем давлением, которое оказывается на него»

Председатель комитета Госдумы РФ по спорту Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) заменить на официальном сайте фотографию раздела олимпийского турнира по борьбе, на котором ранее был размещен российский борец Абдулрашид Садулаев.

«То, что российские спортсмены попадают на обложки сайтов МОК, — это нормально, потому что наши спортсмены являются одними из самых титулованных и уважаемых в мире. Ничего удивительного здесь нет. Удивительно, что просят исправить ошибку. Но в чем ошибка? Ошибка в том, что МОК повелся на поводу у политиков, которые сейчас ими руководят. К сожалению, МОК не справляется с тем давлением, которое оказывается на него. Именно поэтому наших спортсменов быстро снимают с обложек и меняют на других», — сказал Свищев «СЭ».

В апреле Садулаев должен был принять участие в лицензионном турнире Олимпиады-2024, который проходил в Баку, но МОК запретил борцу соревноваться.

Позже стало известно, что спортсмен не был допущен к лицензионному турниру из-за появления на митинге в «Лужниках».

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.