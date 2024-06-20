Тарасова считает правильной поддержку российских борцов, желающих выступить на Олимпиаде

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на то, что исполнительный комитет Федерации спортивной борьбы России поддержал российских борцов, желающих выступить на Олимпийских играх в Париже.
«Они знают лучше, им виднее. То, что они поддержали, я считаю, правильно. Они же знают, какие они борцы. Сам факт участия — ничего плохого в этом», — цитирует Тарасову ТАСС.
15 июня МОК опубликовал список из 14 российских спортсменов, допущенных до Олимпиады. В нем присутствуют 10 российских борцов.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. МОК в марте 2023 года рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям исключительно в нейтральном статусе.