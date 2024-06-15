Тарасова возмутилась отсутствию сильнейших российских борцов в списке МОК на Олимпиаду в Париже

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на список спортсменов, опущенных до Олимпиады, который сегодня, 15 июня, опубликовал МОК.

«Они офонарели, если считают, что соревнования без выдающихся спортсменов можно считать Олимпийскими играми. Не допущены лучшие по результатам спортсмены. Думаю, что это не конец, кого-то еще добавят, чтобы выглядеть приличнее», — цитирует Тарасову ТАСС.

В субботу, 15 июня Международный олимпийский комитет (МОК) объявил имена первых 14 атлетов из России, допущенных до Игр.

Среди них — 10 борцов: Начин Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева, Елизавета Петлякова.