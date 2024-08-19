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Париж-2024

Сегодня, 09:41

Тажудинов получил от короля Бахрейна медаль «За заслуги перед страной первой степени»

Давид Хачатрян
Ахмед Тажудинов.
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Борец вольного стиля, уроженец Дагестана Ахмед Тажудинов, который выступает за Бахрейн, стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 97 кг в Париже.

По прилету в Бахрейн Тажудинов получил от короля страны Хамада ибн Иса Аль Халифа медаль «За заслуги перед страной первой степени».

«Сегодня я удостоился получить от его величества короля медаль «За заслуги перед страной первой степени» после завоевания золотой медали по борьбе на Олимпийских играх в Париже», — написал Тажудинов в соцсетях.

Тажудинов в финале победил грузина Гиви Мачарашвили и принес Бахрейну первую медаль Олимпиады, завоеванную не в легкой атлетике.

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