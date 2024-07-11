Три квоты российских борцов отдали Украине

Международная федерации спортивной борьбы (United World Wrestling) опубликовала списки участников олимпийских турниров в Париже, из которых следует, что три российских квоты перераспределены в пользу сборной Украины.

В вольной борьбе вместо Арслана Багаева выступит Василий Михайлов, вместо Абдуллы Курбанова — Юрий Иджинский, вместо Елизаветы Петляковой — Татьяна Сова-Рижко.

Напомним, что наша сборная отказалась от восьми квот, одобренных МОК, поскольку была не согласна с недопуском на Олимпиаду по политическим причинам лидеров российской команды.

Приглашение в Париж принял только вольник Шамиль Мамедов, однако вопрос его участия еще не решен окончательно. Помимо украинцев российские квоты по результатам отборочных турниров также достались сборным Казахстана, Дании, Германии и Франции.