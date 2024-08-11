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Париж-2024

Сегодня, 13:46

Уроженец Чечни Дудаев завоевал бронзу Олимпиады по вольной борьбе

Игнат Заздравин
Корреспондент
Ислам Дудаев.
Фото Reuters
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Албанский борец Ислам Дудаев, который родился в Чеченской республике, стал бронзовым призером Олимпиады-2024 в Париже.

В поединке за третье место в весовой категории до 65 кг Дудаев победил венгра Исмаила Мужукаева — 13:12.

В другой схватке за бронзу пуэрториканец Себастьян Си Ривера одолел Тульгу Тумура Очира из Монголии (10:9).

Золото завоевал японец Кийока Котаро, победивший в финале иранца Рахмана Амузадхалили

Вольная борьба

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

до 65 кг

Матч за 3-е место

Ислам Дудаев (Албания) — Исмаил Мужукаев (Венгрия) — 13:12

Матч за 3-е место

Себастьян Си Ривера (Пуэрто-Рико) — Тульга Тумур Очир (Монголия) — 10:9

Финал

Кийока Котаро (Япония) — Рахман Амузадхалили (Иран) — 10:3

«Champ-de-Mars Arena»

Олимпиада
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