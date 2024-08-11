Уроженец Чечни Дудаев завоевал бронзу Олимпиады по вольной борьбе

Сегодня, 13:46
Албанский борец Ислам Дудаев, который родился в Чеченской республике, стал бронзовым призером Олимпиады-2024 в Париже.
В поединке за третье место в весовой категории до 65 кг Дудаев победил венгра Исмаила Мужукаева — 13:12.
В другой схватке за бронзу пуэрториканец Себастьян Си Ривера одолел Тульгу Тумура Очира из Монголии (10:9).
Золото завоевал японец Кийока Котаро, победивший в финале иранца Рахмана Амузадхалили
Вольная борьба
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины
до 65 кг
Матч за 3-е место
Ислам Дудаев (Албания) — Исмаил Мужукаев (Венгрия) — 13:12
Матч за 3-е место
Себастьян Си Ривера (Пуэрто-Рико) — Тульга Тумур Очир (Монголия) — 10:9
Финал
Кийока Котаро (Япония) — Рахман Амузадхалили (Иран) — 10:3
«Champ-de-Mars Arena»