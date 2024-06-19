ФСБР рекомендовала российским борцам принять приглашения на Олимпийские игры в Париже

Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) рекомендовала спортсменам, которым пришли приглашения на Олимпийские игры 2024 года, принять их.

«Тем спортсменам, кому пришли приглашения, ФСБР рекомендует их принять и ехать на Олимпиаду», — цитирует РИА «Новости Спорт» пресс-службу организации.

В субботу, 15 июня Международный олимпийский комитет (МОК) объявил имена первых 14 атлетов из России, допущенных до Игр.

Среди них — 10 борцов: Начин Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева, Елизавета Петлякова.

14 российских нейтралов прошли фильтр МОК. Но за бортом уже трое теннисистов и все тхэквондисты