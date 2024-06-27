В ФСБР сообщили, что пока нет информации, в какой форме российские борцы выступят на Олимпиаде

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что пока не обладает информацией, в какой форме российские борцы должны выступать на Олимпиаде в Париже.

«У меня пока нет никакой информации о том, в какой форме должны ехать на Олимпиаду наши борцы, в чем они будут выступать, как и за чей счет будут добираться до Парижа. Вчера целый день шла переписка, я должен был выйти на связь с руководством международной федерации, но из-за большой разницы во времени между Якутском и Западной Европой не получилось пока добиться конкретики. Ничего страшного в этом нет, у трапа самолета можно будет все узнать. И тогда же принять окончательное решение об участии в Олимпиаде», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.

15 июня Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал список из 14 российских спортсменов, допущенных до Олимпиады. В нем присутствуют 10 российских борцов. 19 июня стало известно, что из допущенных до Олимпиады российских борцов от участия отказалась только серебряный призер чемпионата Европы 2021 года в вольной борьбе Вероника Чумикова.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.