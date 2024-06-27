Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Борьба вольная

Париж-2024

Сегодня, 13:44

В ФСБР сообщили, что пока нет информации, в какой форме российские борцы выступят на Олимпиаде

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили заявил, что пока не обладает информацией, в какой форме российские борцы должны выступать на Олимпиаде в Париже.

«У меня пока нет никакой информации о том, в какой форме должны ехать на Олимпиаду наши борцы, в чем они будут выступать, как и за чей счет будут добираться до Парижа. Вчера целый день шла переписка, я должен был выйти на связь с руководством международной федерации, но из-за большой разницы во времени между Якутском и Западной Европой не получилось пока добиться конкретики. Ничего страшного в этом нет, у трапа самолета можно будет все узнать. И тогда же принять окончательное решение об участии в Олимпиаде», — приводит слова Мамиашвили ТАСС.

15 июня Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал список из 14 российских спортсменов, допущенных до Олимпиады. В нем присутствуют 10 российских борцов. 19 июня стало известно, что из допущенных до Олимпиады российских борцов от участия отказалась только серебряный призер чемпионата Европы 2021 года в вольной борьбе Вероника Чумикова.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Источник: ТАСС
Олимпиада
Михаил Мамиашвили
2
0
Читайте также
Фанаты освистали сборную Бельгии после матча с Украиной
Названы минусы нового формата Евро-2024
РЖД выплатит по 2 млн рублей родственникам погибших после схода поезда в Коми
Грузия — чудо, Англия - главный позор, Сербия - сплошное разочарование. Чем запомнился групповой этап Евро-2024
На месте схода поезда в Коми обнаружили тела двух человек
В США указали на превращение предвыборных дебатов в шоу
Популярное видео
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Кормье: «Тажудинов заслуживает борьбы за звание олимпийского чемпиона»