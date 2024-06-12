Валуев о требованиях НОК Украины отстранить трех россиянок от Олимпиады: «Все моральные линии давно пересекли»

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал «СЭ» заявление Национального олимпийского комитета Украины, который выступил за отстранение от Олимпиады-2024 трех российских спортсменок — Динары Кудаевой, Ольги Хорошавцевой и Натальи Малышевой.

Причиной заявления украинской организации стало то, что Кудаева в соцсетях опубликовала пост о гибели отца на СВО. Хорошавцева и Малышева поставили лайки под постом спортсменки.

«Ну, они же предупреждали, что используют любую возможность не пустить наших спортсменов на Олимпиаду. Они все моральные линии давно пересекли», — сказал Валуев «СЭ».

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допущены до соревнований в нейтральном статусе и смогут выступить лишь в индивидуальных дисциплинах. При этом россиян не допустят до участия в церемонии открытия Игр, а их награды не будут учитываться в медальном зачете.

Также атлеты из России не должны демонстрировать свою причастность к стране, им запрещено использовать флаг и гимн страны.

(Денис Сафронов)